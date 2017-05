Zeer gewilde Dessers reageert: "Redelijk snel"

Cyriel Dessers scoorde in de Jupiler League aan de lopende band en ook in de play-offs om promotie/degradatie ging de Belgische spits lekker. In vier duels wist de Belgische spits van NAC Breda er zeven te maken, waaronder een hattrick uit bij NEC (1-4).



Dessers werd recentelijk gelinkt aan clubs als AZ, FC Twente, FC Utrecht en PEC Zwolle. NAC gaat dus naar de Eredivisie, maar het is de vraag of de spits dezelfde route kiest of direct al de volgende stap waagt. "Mijn toekomst, daar heb ik zelf ook nog geen zicht op", vertelt de goaltjesdief aan B-Side Rats TV.



"Ik denk dat er redelijk snel nieuws gaat volgen. Een tipje van de sluier ga ik niet geven", aldus Dessers, die eerst wil genieten van het promotiefeest van de Bredase club. "Ik ga nu eerst feest vieren. Ik kijk er naar uit. We zien wel wat er gaat gebeuren."