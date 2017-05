Besef dringt door bij NEC: "Dat doet mij wel veel"

Gregor Breinburg kon begin 2017 overstappen naar Amerika, maar zag zijn overgang mislukken. De aanvoerder bleef in Nijmegen en beleefde zondag misschien wel de zwartste bladzijde uit zijn loopbaan door te degraderen met NEC.



Breinburg leidde de 1-2 van NAC Breda zelf in met een foutieve pass. "Ik raakte hem niet goed, ik trapte in de grond. En dan komt de bal via de kluts bij de spits en die kan het afmaken", vertelt de middenvelder aan Omroep Gelderland. "Typerend voor dit seizoen. Ook bij de 3-1 of de 4-1 tegen de borst en tegen de paal. Nog een rode kaart. Alles zit echt tegen, dat is al vaker gebeurd dit seizoen. "



De NEC-aanvoerder zat na afloop minutenlang op het veld. Breinburg beaamt dat het voor de spelers 'al erg' is, maar ziet een nog dieper probleem. "Want voor de supporters en mensen binnen de club is het nog erger. Supporter ben je voor altijd, spelers komen en gaan. En misschien moet de club nu inkrimpen op kantoor. Dat doet mij wel veel."