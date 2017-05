Icoon Totti neemt met CL-ticket afscheid van AS Roma

AS Roma heeft het afscheid van clubicoon Francesco Totti op passende wijze afgesloten. De Romeinen wonnen in eigen huis met 3-2 van Genoa en kwalificeerden zich voor de groepsfase van de Champions League.



AS Roma moest winnen om de kwalificatie veilig te stellen en dus begon de routinier 'gewoon' op de bank. De veertigjarige aanvaller zag met lede ogen toe hoe Darko Lazovic al snel voor 0-1 tekende, maar niet lang Edin Dzeko zorgde niet lang daarna alweer voor de gelijkmaker.



Totti mocht tien minuten na rust zijn opwachting maken. In het stadion werd de sfeer nóg beter en dat stimuleerde AS Roma met de 2-1 van Daniele De Rossi als beloning. Even leek het dankzij opnieuw Lazovic alsnog fout te gaan, maar plek twee werd alsnog een feit met dank aan invaller Diego Perrotti.



Napoli wint uitduel

Napoli had bij een misstap van AS Roma ook nog als tweede kunnen eindigen, omdat het zelf met 2-4 won bij Sampdoria. Nu wacht echter een plek in de voorronde van de Champions League.



Topschutter Dries Mertens brak de ban middels een heerlijk doelpunt. Ook Lorenzo Insigne, Marek Hamsik en Ricardo Álvarez troffen doel. Fabio Quagliarella redde tussentijds de eer.