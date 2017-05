Doek valt voor NEC: "Natuurlijk, dit is zeer pijnlijk"

NEC-trainer Ron de Groot had na de reguliere competitie alle vertrouwen in de play-offs, maar het is niet gelukt om de ploeg in de Eredivisie te houden. Na de 1-0 uitnederlaag ging ook de return tegen NAC Breda verloren (1-4).



De Groot toonde zich na afloop realistisch. "Het is een lot uit de loterij als je in de nacompetitie komt. Je ziet de raarste uitslagen. Ik vind dat we het in Breda al hebben laten liggen", zo citeert Omroep Gelderland. "Natuurlijk, dit is zeer pijnlijk. Nee, ik ga nu niet praten over wat nu. Daar gaan we het de komende dagen wel over hebben."



Robbie Alflen is de beoogde opvolger, maar intern zou er weerstand zijn tegen diens benoeming. De Groot ziet het niet zitten om deze klus voort te zetten en wil op de achtergrond werken. "Dat heb ik ook al zo vaak aangegeven. Ik zit daar niet op te wachten als ik ook weer zie wat er de afgelopen weken op je afkomt. Dus dat is inderdaad uitgesloten."