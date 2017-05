NAC Breda kegelt NEC hoogstpersoonlijk uit de Eredivisie

NAC Breda heeft er hoogstpersoonlijk voor gezorgd dat NEC uit de Eredivisie is geknikkerd. De club reisde met een goed gevoel af naar Nijmegen. De heenwedstrijd was tenslotte al met 0-1 gewonnen. Het returnduel werd vervolgens met 1-4 gewonnen.



Het was al vroeg in de wedstrijd raak voor NAC Breda. De videoscheidsrechter kende een strafschop toe aan de ploeg uit Breda en die werd benut door Cyriel Dessers. Daarmee zette hij zijn ploeg na zeven minuten spelen al op een mooie voorsprong. Nog voor rust leek NEC enigszins terug te komen, ook uit een penalty. Gregor Breinburg verzorgde de goal.



Na rust duurde het niet lang alvorens Dessers alweer het net vond. Hij verzorgde zo de 1-2 en tot overmaat van ramp duurde het daarna niet lang totdat Mohamed Rayhi zijn tweede gele kaart van de wedstrijd kreeg en met rood mocht vertrekken. Giovanni Korte en Dessers bepaalden vervolgens de eindstand: 1-4.



Scoreverloop:

0-1 (07') Cyriel Dessers

1-1 (32') Gregor Breinburg

1-2 (52') Cyriel Dessers

1-3 (72') Giovanni Korte

1-4 (74') Cyriel Dessers