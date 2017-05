Dolgelukkige Rutjes wil 1 iemand in het speciaal bedanken

Roda JC Kerkrade is er op het nippertje in geslaagd om in de Eredivisie te blijven. In de play-offs werd afgerekend met MVV Maastricht en dat lijkt de ploeg vooral te danken te hebben aan één man: Huub Stevens. Nathan Rutjes bedankte hem dan ook na de wedstrijd.



"Ik moet één iemand heel erg bedanken en dat is toch wel Huub Stevens. Die man heeft z'n kop erin gegooid. Hij is er toch zes dagen mee aan de slag gegaan en daar ben ik hem heel erg dankbaar voor. Het waren zes bijzondere dagen die we zeker niet meer gaan vergeten", vertelde Rutjes aan FOX Sports.



"Hij heeft weer wat elan in de ploeg gebracht. Hij heeft vuur in de ploeg gebracht. Hij is heel duidelijk geweest, hij heeft geen gekke dingen gedaan. Hij is niet als een olifant door de porseleinkast heen gaan denderen. Hij heeft het goed geanalyseerd en we hebben weer wat vuur kunnen brengen", zo besloot Rutjes.





Nathan Rutjes: "Stevens heeft vuur en elan in de ploeg gebracht". #rodmvv https://t.co/DL3kmv35Q5 pic.twitter.com/lixpxOAHli — FOX Sports (@FOXSportsnl) 28 mei 2017