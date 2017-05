Brama kon niet meer: "Maar wilde het einde halen"

Bij FC Utrecht moest het op zondagmiddag uit de tenen komen in de wedstrijd tegen AZ. Ook Wout Brama wist niet meer waar hij het moest zoeken toen hij geblesseerd raakte aan zijn enkel, maar aan naar de kant gaan dacht hij geen seconde.



"Ik ging door mijn enkel, verrekte van de pijn, maar wilde het einde halen", legde Brama uit aan De Telegraaf. FC Utrecht heeft het onmogelijke gepresteerd. Niemand had nog verwacht dat de club uit de Domstad het Europese ticket zou grijpen ten koste van AZ.



"Donderdag na de wedstrijd in Alkmaar zaten we in zak en as. We hebben ons daarna mentaal opgericht. Ondanks die enorme misstap begonnen we met vertrouwen aan de wedstrijd en natuurlijk helpt het dan als je snel de 1-0 maakt. Uiteindelijk was dit een prachtig scenario", aldus Brama.