Utrecht-aanhang viert Europese kwalificatie euforisch

Na de 3-0 nederlaag in Alkmaar zal een deel van de FC Utrecht-aanhang zondagmiddag voor het strand hebben gekozen, maar gelukkig zat de meerderheid er wel gewoon. Zij waren getuige van een heroïsche wedstrijd. Binnen negentig minuten werd de achterstand ongedaan gemaakt om vanaf elf meter te winnen van AZ. Dit leidde tot euforische taferelen op het veld.





