Goed nieuws voor Oranje: Sneijder sluit eerder aan

Wesley Sneijder sluit zich zondag al aan bij de selectie van het Nederlands elftal. Galatasaray heeft de middenvelder toestemming gegeven om aan de interlandperiode te beginnen.



Galatasaray speelt nog tegen Alanyaspor (maandag) en Konyaspor (komende zondag), maar Sneijder mag beide duels overslaan om zich bij Oranje te melden. De routinier is zodoende beschikbaar voor de oefeninterland tegen Marokko komende woensdag, zo meldt De Telegraaf.



Een aantal internationals sluit zich pas ná Marokko aan. Het gaat daarbij om spelers als Arjen Robben, Kevin Strootman, Stefan de Vrij, Georginio Wijnaldum en Daley Blind. Mogelijk komen zij in de oefeninterland met Ivoorkust wél in actie. De WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg (9 juni) is sowieso haalbaar.



De huidige Oranje-selectie verblijft momenteel in Portugal.