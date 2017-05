De 11 namen bij NEC en NAC Breda: wie gaat de Eredivisie in?

NEC en NAC Breda strijden zondagmiddag om de laatste Eredivisie-plek voor volgend seizoen. De Brabanders hebben na de thuisoverwinning (1-0) de beste papieren.



NEC-trainer Ron de Groot kan geen beroep doen op Julian Von Haacke (geschorst) en heeft Kévin Mayi gepasseerd. Michael Heinloth leidde de nederlaag in Breda in met een onbegrijpelijke breedtepass, maar mag wel 'gewoon' starten in deze alles-of-niets wedstrijd. Taiwo Awoniyi heeft ook een basisplek.



Bij NAC heeft Cyriel Dessers natuurlijk ook weer een basisplaats. De Belgische spits scoorde in de reguliere competitie aan de lopende band en was ook in de play-offs behoorlijk op schoot, zoals ook afgelopen donderdag. Ongeacht de afloop lijkt een toekomst in de Eredivisie voor hem een zekerheidje.



De opstellingen:



NEC: Delle; Heinloth, Dumic, Golla, Burnet; Bikel, Breinburg, Messaoud; Grot, Awoniyi, Groeneveld.



NAC Breda: Brondeel; Sporkslede, Meijers, O'Neill, Horsfield; Garcia, El Allouchi, Verschueren; Korte, Dessers, Agyepong.