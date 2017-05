'Clubleiding Ajax heeft met Bosz over gedrag gesproken'

Toen bekend werd dat Peter Bosz de nieuwe trainer van Ajax zou worden, maakte men zich toch wel een beetje zorgen om de oefenmeester. Bosz kwam in de media tenslotte nooit heel erg vriendelijk over, maar inmiddels is daar wel verandering in gekomen.



Valentijn Driessen van De Telegraaf sprak erover bij De Tafel van Kees. "Dat is ook bij de contractbespreking voorgekomen. Dit is een andere Peter Bosz. Waarschijnlijk zijn er in de contractbesprekingen wel verteld dat hij zich normaal moest gedragen. Naar de club waar hij werkt", vertelde Driessen.



Ook de finale van de Europa League werd nog even behandeld. Ajax ging daar met 2-0 onderuit tegen Manchester United. "Ik had verwacht dat hij iets uit de hoge hoed zou toveren. Je moet niet voor de finale ineens dingen gaan veranderen, maar wel na vijftien minuten. Als je iets fout ziet gaan, moet je wel iets gaan forceren lijkt mij", aldus Driessen.