Twijfels om veelbelovend Ajax-talent: "Benieuwd of hij het redt"

Hier en daar beginnen er nu toch wat twijfels te ontstaan over een Ajacied waar in het verleden enorm veel van verwacht werd. Abdelhak Nouri wordt gezien als een zeer groot talent, maar zijn kansen in de hoofdmacht van Ajax blijven tot op heden uit.



Schrijver Auke Kok is van mening dat hij of elders aan spelen toe moet gaan komen of in de hoofdmacht van Ajax. "Hij is al 20. Bij Utrecht of Heerenveen had hij dit jaar een leuk seizoen in de eredivisie kunnen spelen", vertelde hij aan de NOS.



"Door de komst Ziyech heeft hij nauwelijks gespeeld. Ik ben benieuwd of hij het redt", aldus de woorden van Kok. Het is dan ook duidelijk dat er nu toch wat twijfels beginnen te ontstaan omtrent de middenvelder.