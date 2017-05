Geen zorgen bij Ajax: 'Zeefuik kan hun vertrek opvangen'

Bij Ajax lijkt er in de zomerse transferperiode wel het één en ander te gaan gebeuren op het gebied van transfers. Henk Spaan maakt zich daar echter nog niet echt zorgen over, zo vertelde hij aan de NOS.



"Een vertrek van Sanchez kan je opvangen met Matthijs de Ligt en Nick Viergever. Een vertrek van een van de twee (Veltman of Tete, red.) kan opgevangen worden door Deyovaisio Zeefuik. Een goede rechtsback, fysiek sterk", zo vertelde Spaan.



Spaan verwacht ook niet dat iedereen zal vertrekken. "Daley Sinkgraven zal niet worden verkocht en ik weet niet of er belangstelling is voor Jairo Riedewald", aldus de journalist. Davy Klaassen staat op zijn beurt wel voor een transfer.