Mignolet over huidige generatie Rode Duivels: "Dat is ongezien"

Liverpool heeft zich dit seizoen naar een vierde plaats geknokt in Engeland. Hoewel Belgische doelman Simon Mignolet een aantal matchen gepasseerd werd onder nieuwe coach Jurgen Klopp, lijkt de Belg nu toch terug op nummer één te staan. Maar zoals iedereen weet is dat bij de Rode Duivels niet het geval.



In De Zondag heeft Mignolet verklaard dat hij vrede heeft met de situatie. Als eerste doelman van Liverpool geen eerste doelman van je land zijn, kan frustrerend werken. "Dat zou pakweg tien, vijftien jaar geleden anders geweest zijn. Maar ik verkies toch deel uit te maken van de huidige generatie." aldus de Belgische keeper.



"Elke positie is dubbel bezet met toppers. Dat is nooit gezien. Dat mag niet frustreren." vertelde hij. Mignolet ziet zelfs een groter doel dan enkel het voetbal voor de Rode Duivels. "Ik hoop dat de Rode Duivels een voorbeeld zijn van hoe mensen met andere roots, kleur en taal kunnen samenleven."