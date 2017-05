Courtois eerlijk: "Hetzelfde gevoel als in Spanje"

Met de nederlaag in de finale van de FA Cup gisterenavond is kampioen Chelsea het seizoen toch nog op een ietwat zure noot geëindigd. De landskampioen kon niet verhinderen dat Arsenal met de beker ging lopen. Doelman Thibault Courtois gaf op de website van de Londense club wat meer duiding over het gevoel dat nu heerst in de spelersgroep.



Eerst en vooral is de Belgische doelman goudeerlijk. "Uiteraard zijn we teleurgesteld, maar proficiat aan Arsenal. Zij speelden een goede wedstrijd." Over de prestatie van zijn ploeg is de keeper eveneens duidelijk. "Als team waren we niet op ons best vandaag." aldus Courtois.



In zijn persoonlijke carrière heeft Courtois dit naar eigen zeggen al eerder meegemaakt, namelijk bij Atlético Madrid. "In Spanje had ik hetzelfde gevoel wanneer we de landstitel pakten, maar dan de Champions League verloren."