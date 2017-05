De 11 namen bij FC Utrecht en AZ: Parel AZ weer van de partij

AZ en FC Utrecht kruisen op zondagmiddag voor de laatste keer van dit seizoen de degens. Beide ploegen nemen het tegen elkaar op om een felbegeerd Europees ticket. De Alkmaarders nemen een riante 0-3 voorsprong mee uit de heenwedstrijd.



Calvin Stengs, die zich in de play-offs om Europees voetbal heeft ontpopt tot een parel van de club, kan rekenen op een basisplaats. Ook onder meer Ron Vlaar en Wout Weghorst zijn weer van de partij.



Voor FC Utrecht is het de vraag of ze het tij nog weten te keren. Er is flink wat werk aan de winkel voor de club wil het de forse achterstand nog goedmaken.



Opstelling AZ: Krul; Svensson, Vlaar, Luckassen, Haps; Seuntjens, Van Overeem, Wuytens; Stengs, Weghorst, Dos Santos.



Opstelling FC Utrecht: Jensen; Troupée, Leeuwin, Janssen, Braafheid; Brama, Klaiber, Ayoub, Labyad; Kerk, Haller