'Paris Saint-Germain blijft voor altijd in mijn hart'

De Braziliaanse verdediger Maxwell speelde op zaterdag zijn laatste wedstrijd als profvoetballer. De oud-voetballer van Ajax heeft immers aangegeven dat hij zijn schoenen aan de wilgen hangt. Maxwell nam afscheid van zijn werkgever Paris Saint-Germain met de Franse beker en toonde zich na afloop van het duel zeer emotioneel.



Aan de verzamelde reporters vertelde hij: "Ja, het was erg emotioneel. Het is erg moeilijk, maar het is ook wel weer mooi dat ik mijn tijd in Parijs heb mogen afsluiten met een titel. Ik voel mij gezegend dat ik hier ben geweest en dat ik de club zo heb kunnen zien groeien, veranderen. Dit is het einde van een tijdperk voor mij, maar ik ben blij met deze afsluiter."



Van aanvoerder Thiago Silva mocht Maxwell de beker de lucht in tillen. "Dat was prachtig van hem en ik moet ook alle andere spelers bedanken. Al hun lieve woorden en gebaren doen mij erg veel, het is erg bijzonder. Ik weet niet of ik ooit terugkom bij PSG, maar nu gaan we eerst feestvieren. Daarna zullen we wel zien. Als ik niet bij de club blijf werken, zal die voor altijd in mijn hart blijven."