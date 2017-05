'Everton moet Lukaku aan zijn contract houden'

Met het mogelijke vertrek van Diego Costa van Chelsea en de blessure van Zlatan Ibrahimovic van Manchester United zijn beide clubs al hard op zoek naar een vervanger in de spits. Beide ploegen zouden volgens verschillende Engelse media lonken naar Romelu Lukaku.



In de Daily Star staat te lezen dat zowel Chelsea als Manchester United een recordbrekende transfer willen realiseren met Lukaku. De Belgische spits was dit seizoen weer goed voor 25 goals en hij staat nog 2 jaar onder contract bij huidig werkgever Everton.



Die laatste zouden Lukaku niet mogen laten gaan volgens voormalig Iers international Andy Townsend. "Als ze een grote club willen zijn, moeten ze hem vertellen dat hij die twee jaar contract uitdient. Daarna kan hij zelf beslissen."