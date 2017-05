Haller vertelt over Ajax-transfergeruchten

De Franse goalgetter Sébastien Haller speelt in het aankomende seizoen voor Eintracht Frankfurt in de Duitse Bundesliga. Nog niet zo heel lang geleden werd de spits echter in verband gebracht met een aantal andere clubs, waaronder Ajax. Daar vertelt hij nu over in een interview met de NOS.



FC Utrecht zag een deal met een onbekende Chinese club wel zitten. Het Super League-team in kwestie wilde namelijk vijftien miljoen euro overmaken voor de diensten van de Fransman, maar die zag dat zelf niet zitten. Ook het Engelse Norwich City was concreet en bood acht miljoen euro, maar die aanbieding werd eveneens in de prullenbak gedeponeerd.



Daarnaast waren er Ajax-geruchten, waarover Haller zegt: "Ik denk dat het harde onderhandelingen waren geworden. Het gaat allemaal om geld en ik weet niet of ze mij wilden of konden betalen." Frankfurt betaalt ongeveer zes miljoen euro voor de puntspeler. "Ik kom van het tweede niveau in Frankrijk. Het is niet dat ik na wat goals bij FC Utrecht ineens kan tekenen bij Real Madrid of FC Barcelona. Ik groei nog altijd als speler en hoop in Frankfurt de volgende stap te zetten."