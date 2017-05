'Feyenoord wordt concreet voor Van Persie'

Er wordt al een aantal weken flink geschreven over de mogelijke transfer van de Nederlandse spits Robin van Persie van Fenerbahçe naar Feyenoord. De Turkse media weten nu dat de Rotterdammers een 'serieuze poging' ondernomen hebben bij het management van de Oranje-topscorer aller tijden.



Coach Giovanni van Bronckhorst vertelde onlangs over een nieuwe samenwerking met Van Persie: "Hij zou zeker bij Feyenoord passen. Met zijn verleden, wat hij heeft gepresteerd en wat hij nog steeds presteert. Maar dit is de tijd van geruchten, maar ik merk wel na het kampioenschap en het podium wat je kan bieden dat er heel veel spelers naar Feyenoord wíllen komen. De komende weken zullen we dat vorm moeten geven."



De Turkse krant Milliyet schrijft dat Feyenoord concreet geworden is voor Van Persie. Het moet in de aankomende weken blijken of de Rotterdammers kunnen voldoen aan de financiële voorwaarden van de spits, die graag in De Kuip uit zou willen komen in de Champions League. In Istanbul krijgt Van Persie elk jaar ongeveer 5,7 miljoen euro overgemaakt en verdient hij bovendien een wedstrijdpremie van 40.000 euro per gespeeld duel. Dat zal Feyenoord sowieso niet kunnen evenaren.