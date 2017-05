'Feyenoord-doelwit al gespot in De Kuip'

Feyenoord speelt in het aankomende seizoen Champions League-voetbal en dat betekent dat technisch manager Martin van Geel in de zomer best een aardig transferbudget tot zijn beschikking heeft. Het lijkt duidelijk wie de eerste speler wordt die de landskampioen van Nederland haalt: middenvelder Sofyan Amrabat van FC Utrecht.



De speler van de Domstedelingen is namelijk al in de Rotterdamse Kuip gespot, zo weet de fansite FR-Fans.nl te melden. Naar verluidt bezocht Amrabat het stadion van Feyenoord samen met zijn zaakwaarnemer en is een akkoord dichtbij. Vermoedelijk betekent dit het einde van Marko Vejinovic en Renato Tapia, die in het afgelopen voetbalseizoen maar mondjesmaat in actie kwamen voor de kampioen van de Eredivisie. Zij mogen naar alle verwachting vertrekken.



Ongeveer een week geleden flirtte Amrabat nog openlijk met Feyenoord. "Iedereen weet hoe mooi bijvoorbeeld Feyenoord is. Als je die beelden van de huldiging zag, kreeg ook ik kippenvel. Als je in de Kuip speelt, wil je dat ook vaker meemaken. Ooit. Maar mijn eerste doel is een Europees ticket pakken met FC Utrecht." Dat laatste staat zondagmiddag op het spel, alleen is Amrabat geschorst voor het duel met AZ.