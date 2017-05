United verlengt met routinier en wil Mourinho belonen

Manchester United heeft zaterdagavond contractnieuws naar buiten gebracht. De Engelse topclub heeft het aflopende contract van middenvelder Michael Carrick verlengd tot medio 2018.



Carrick (35) kwam in 2006 naar United, waarmee hij onder meer vijf landstitels, de Champions- en Europa League won. Zijn ervaring is door manager José Mourinho als belangrijk betiteld en dus is besloten om de verbintenis opnieuw te verlengen. "Het maakt me blij dat ik mijn avontuur bij deze fantastische club mag voortzetten", vertelt hij op de clubwebsite.



Manchester United is van plan om meer zekerheid in te bouwen. Daarbij heeft de clubleiding een belangrijke rol aangemerkt voor manager Mourinho. De Portugees heeft het eerste van zijn vierjarige contract inmiddels achter de rug en hoewel de resultaten in de Premier League tegenvallend zijn, zou men zijn verbintenis op willen waarderen tot medio 2022. Dat meldt de Daily Mirror.



United zou Mourinho betitelen als dé man om The Red Devils weer naar het allerhoogste niveau te brengen. Om die reden mag de Portugees deze zomer ook zo'n 250 miljoen euro spenderen. Antoine Griezmann (Atlético Madrid) geldt als serieuze kandidaat, zoals ook Oranje-international Virgil van Dijk (Southampton) op het wensenlijstje zou staan.