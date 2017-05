'Lyon zoekt opvolger Lacazette: Traoré niet enige optie'

Olympique Lyon raakt Alexandre Lacazette deze zomer kwijt. De Franse topclub heeft inmiddels al een opvolger op het oog: Javier Hernández, bij velen beter bekend als 'Chicharito'.



Hernández kwam eerder uit voor clubs als Manchester United en Real Madrid. Recentelijk maakte de Mexicaan zijn doelpunten in het tenue van Bayer Leverkusen, dit seizoen elf stuks in 26 competitieduels. Zijn contract loopt volgend jaar zomer af en een langer verblijf lijkt onwaarschijnlijk waardoor de clubleiding medewerking wil verlenen.



Volgens het Franse medium RMC is Lyon serieus in de markt voor de 28-jarige spits. Zelf zou 'Chicharito' ook wel oren hebben naar de werkgever van Oranje-international Memphis Depay. Ook Bertrand Traoré, die na een uitleenperiode bij Ajax terugkeert naar Chelsea, staat in Frankrijk op het wensenlijstje.