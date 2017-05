Romero: "Kan volgend seizoen eerste doelman worden"

Sergio Romero mocht dit seizoen de Europa League-wedstrijden van Manchester United keepen. In de Premier League moest hij steevast David De Gea voor zich dulden, maar komend seizoen hoopt hij op een andere pikorde.



De Gea is serieus gelinkt aan Real Madrid en dus mag de Argentijn hopen op een betere toekomst in Manchester. "Ik kan volgend seizoen eerste doelman worden, maar ook de tweede doelman. Het hangt er vanaf hoe hard ik werk", vertelt de oud-AZ'er in de Engelse media.



"Het is in ieder geval mijn intentie om te blijven", benadrukte de sluitpost. "Ik koos voor een vertrek naar Manchester United, omdat het een grote club is. Het is één van de grootste clubs ter wereld en ik kon een aanbieding niet weigeren. Ik wist dat het lastig zou worden om veel wedstrijden te spelen."



Romero klaagt niet, maar is hoopvol. "Je weet alleen nooit wat er in de toekomst gaat gebeuren."