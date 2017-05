'Recordtransfer Pogba krijgt een financieel staartje'

Juventus dreigt op korte termijn te worden geconfronteerd met een boete van zestigduizend euro. Aanleiding hiervoor is de recordtransfer van Paul Pogba naar Manchester United, dat mogelijk ook een boete krijgt.



Pogba werd vorig jaar zomer voor 105 miljoen euro verkocht door Juventus. Zaakwaarnemer Mino Raiola zou 27 miljoen euro hebben ontvangen vanuit Turijn, 19,4 miljoen vanuit Manchester en nog eens 2,6 miljoen van de speler zelf. In totaal gaat het om een bedrag van bijna vijftig miljoen euro.



Het slim opgebouwde bedrag zou echter onder de 'third party-ownership' vallen en dat is sinds enige tijd verboden in de voetballerij. Volgens Mediapart en L’Espresso is de FIFA al een onderzoek begonnen naar deze situatie.



De FIFA wil weten of Raiola inderdaad voor zowel Pogba, Juventus als United werkzaamheden heeft verricht binnen één transfer. In dat geval kan een stevige geldboete worden opgelegd. De situatie werd aan de oppervlakte gebracht door het boek gerelateerd tot Football Leaks.



Zelf weerspreekt Raiola dat hij zich hier schuldig aan heeft gemaakt. Naar eigen zeggen is Football Leaks een groep criminelen die niet betrouwbaar is.