Door China begeerde Falcao spreekt voorkeur uit

Radamel Falcao leek na zijn periode bij Manchester United en Chelsea al afgeschreven, maar heeft zijn vorm hervonden bij AS Monaco. Na een sterk seizoen is het dan ook de vraag waar hij zijn loopbaan voortzet.



Falcao bloeide dit seizoen op bij de Monegasken door zich tot clubtopscorer te kronen in een productief elftal. Mede daardoor wist de ploeg het kampioenschap van de Ligue 1 binnen te slepen. Chinese belangstelling is zijn beloning, maar zelf ziet de spits dat niet zitten.



In gesprek met Canal+ laat Falcao weten: "Ik ben hier heel gelukkig en ik heb nog een contract voor een jaar hier. Het hangt van de club af, maar voor mijn part blijf ik bij Monaco." AS Monaco bevestigde al dat er een nieuw contract is aangeboden, al lopen er nog geen onderhandelingen.