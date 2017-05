Memphis geniet met volle teugen: "Heel erg populair"

Een aantal Oranje-internationals heeft zaterdagavond de Oranje Fandag bijgewoond in Zeist. Ook aanvaller Memphis Depay van Olympique Lyon liet zijn gezicht zien.



Memphis heeft in eigen land nogal eens om vervelende reden de media gehaald, maar in Zeist bleek daar niets van. "Ik vind kinderen superleuk", sprak de oud-speler van PSV en Manchester United tegenover De Telegraaf. "Kinderen denken niet te veel na en zijn enthousiast. Dat vind ik leuk."



"Ik ben heel erg populair", zo constateerde Memphis zelf ook in aanloop naar de trip naar Portugal. "Ik weet het. Die kinderen kijken tegen me op. Ik keek vroeger ook tegen spelers op, maar ik heb toen nooit zo dichtbij ze gestaan, dus daarom is dit heel mooi."