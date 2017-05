Club Sneijder neemt opvallend besluit na 'eis' Erdogan

De Turkse topclub Galatasaray speelt de thuiswedstrijden niet langer in de Türk Telekom Arena, maar in het Türk Telekom Stadion. Aanleiding hiervoor is een statement van president Recep Tayyip Erdogan.



De omstreden Erdogan maakte zich vrijdag hard voor het verdwijnen van het woord 'Arena'. "Ik ben resoluut tegen het gebruik van het woord", luidde zijn stelling over dit onderwerp. "Vroeger werden mensen levend verscheurd door beesten in dit soort arena's."



Bij Galatasaray, de club van Wesley Sneijder, is de 'eis' van Erdogan direct in de praktijk gebracht. Vanaf maandag is de naamswijziging al officieel. "De raad van bestuur heeft besloten de naam van het stadion te veranderen." Mogelijk volgen er meer clubs, zoals ook stadsgenoot Besiktas (Vodafone Arena).