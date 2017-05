Conte baalt van arbitrage vanwege 'heel raar doelpunt'

Chelsea had na het kampioenschap ook de FA Cup willen winnen, maar stadsgenoot Arsenal bleek zaterdagavond met 2-1 te sterk. Antonio Conte wees na afloop vooral naar de omstreden openingstreffer van Alexis Sánchez.



Al na vier minuten wist de Chileen de 1-0 binnen te schieten. Sánchez kreeg het voordeel van de twijfel omtrent buitenspel, maar Conte wees al op een moment van enkele seconden daarvoor. "Het was een heel raar doelpunt. Maar hij zat met zijn handen even aan de bal. Of het buitenspel was of niet maakt dan niet meer uit", vertelde hij aan de BBC.



Conte gaf wel toe dat zijn ploeg zwak begon. "Arsenal startte juist heel goed. Dat verbaasde ons een beetje, de eerste 25 minuten waren van onze kant niet goed. En juist toen wij de betere waren, kreeg Victor Moses een rode kaart. Natuurlijk is het een teleurstelling, maar dit kan gebeuren. Met het winnen van de landstitel was het een geweldig seizoen."