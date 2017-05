FC Twente begon het seizoen als degradatiekandidaat, maar wist uiteindelijk op een knappe zevende plek te eindigen. Toch waakt directeur Jan van Halst voor al te veel optimisme in Enschede.



"Uiteindelijk willen we weer jaarlijks in de subtop uitkomen en Europees voetbal spelen", vertelt de oud-voetballer in TC/Tubantia. "We willen dat er op elk werkgebied groei zichtbaar is. Bij de jeugd, de A-selectie, commercie en ook financieel. Met één druk op de knop moet alles inzichtelijk zijn. Zover zijn we nog niet."



Van Halst benadrukt dat FC Twente nog een lange weg te gaan heeft. "We moeten nog zeker drie tot vier jaar geduld hebben. Dat weet ik, omdat ik in 2003 hetzelfde heb meegemaakt." Transferinkomsten kunnen ook niet zomaar worden aangewend. "Dan moeten we met allerlei partijen kijken of we een deel van dat bedrag kunnen herinvesteren. Denk aan gemeente, commissarissen, garantgroep. Met hen hebben we afspraken."