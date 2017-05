Het is warm in Nederland en vooral in Breda zal dat voetbal zijn. Na een afwezigheid van twee jaar kan NAC Breda de terugkeer in de Eredivisie realiseren door NEC de beslissende tik uit te delen.



NAC won in eigen huis met 1-0 en moet de klus klaren in Nijmegen. "We moeten niet meegaan in de euforie. Ik besef heel goed dat we nog voor een moeilijke 95 minuten staan", vertelt Stijn Vreven aan BN/De Stem. "Ik reken me niet rijk. Zij zijn in feite kwalitatief beter, maar dat zegt niet alles in het voetbal."



"We zullen morgen diep moeten gaan, we hebben een tikkeltje geluk nodig, maar hebben vooral mannen nodig", aldus de Belg, die de hitte ook als tegenstander ziet. "Dat zal niet simpel zijn. Maar dat wil ik niet als excuus opvoeren. We moeten gewoon veel drinken. Die warmte mogen we morgen niet voelen."