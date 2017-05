Serie A lonkt voor Balotelli: "Ook in de rest van Europa"

Mario Balotelli keert na de zomerstop mogelijk weer terug in de Italiaanse Serie A. Zaakwaarnemer Mino Raiola claimt de belangstelling van verschillende clubs na een positieve uitleenperiode bij OGC Nice.



"Het is erg goed voor hem geweest dat hij ervaring heeft opgedaan in de Ligue 1", vertelt Raiola aan Sky Sport Italia. "Nu heeft hij verschillende mogelijkheden in Italië, maar ook in de rest van Europa. Hij heeft aanbiedingen ontvangen vanuit Italië, maar het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen."



Balotelli werd door Liverpool uitgeleend aan OGC Nice en moet binnenkort beslissen over zijn eigen toekomst. Eerder kwam de veelbesproken aanvaller uit voor AC Milan, Internazionale en Manchester City. Het is niet duidelijk welke clubs er in de race zijn.