Braziliaanse Ronaldo: "Real tegen mijn wil verlaten"

Ronaldo beleefde een succesvolle periode bij Real Madrid, maar toch werd hij de deur gewezen. Volgens de Braziliaanse aanvaller besloot coach Fabio Capello om hem vanwege zijn gewicht te slachtofferen.



"Ik heb Real Madrid tegen mijn wil verlaten", beaamt Ronaldo in gesprek met FOX Sports. "Ik kreeg een conflict met Capello. Hij was niet tevreden met mijn gewicht en gooide me uit de spelersgroep. Ik ben iemand die graag praat, die openstaat voor andere inzichten. Maar met hem viel niet te praten."



De Zuid-Amerikaan, die ook nog voor PSV speelde, vervolgt: "Dat hij boven een groep moet staan en zijn regels moet stellen, dat snap ik allemaal wel. Maar het komt niet altijd aan op honderd of tweehonderd gram. Het gaat om je prestaties, maar daar is door Capello amper naar gekeken."