Raiola: "Of Ibrahimovic bij Manchester United blijft?"

Het blijft vooralsnog onduidelijk waar Zlatan Ibrahimovic zijn loopbaan voortzet. De Zweedse aanvaller is momenteel zwaar geblesseerd en geniet juist nu een transfervrije status.



Even werd zelfs gevreesd voor einde loopbaan, maar artsen raakten wonderwel onder de indruk van zijn fysieke gesteldheid. Een comeback is dan ook waarschijnlijk. "Of Ibrahimovic bij Manchester United blijft?", opent Mino Raiola in gesprek met Sky Sport Italia. "Ik weet het niet, we gaan binnenkort praten."



"Veel clubs hebben geïnformeerd naar Zlatan. Hij kan nog twee jaar voetballen en heeft een hoop aanbiedingen ontvangen, maar hij blijft honderd procent zeker in Europa", aldus de zaakwaarnemer. Ook Amerika en China werden genoemd als opties.





