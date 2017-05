Ricky van Wolfswinkel verklaarde na de bekerwinst met Vitesse het Europese avontuur aan te willen gaan, maar supporters doen er verstandig aan om zijn naam niet te laten bedrukken. Een langer verblijf is namelijk geen zekerheidje.



"Het is natuurlijk wel het standaardgegeven: het blijft voetbal en je weet het nooit. Misschien word ik straks gebeld en ben ik weg", zo laat Van Wolfswinkel weten aan Voetbal International. "Je kunt in elk geval nooit voor honderd procent zeggen dat je blijft. Maar ik wil graag blijven, want ik heb het enorm naar mijn zin."



De Vitessenaar legt zijn voorkeur uit: "Ik kan hier spelen, doelpunten maken en belangrijk zijn. En ook nog prijzen pakken. Bovendien hebben we nog de Europa League in het vooruitzicht. Dus wat dat betreft hoef ik niet weg, nee."



FC Basel werd recentelijk nog gelinkt aan de spits.