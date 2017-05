'Man United verslaat PSG en koopt aanvaller van 45 miljoen'

Van 2009 tot 2011 maakte hij nog het mooie weer bij Club Brugge, maar pas na passages bij Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg en Inter Milan lijkt Ivan Perisic écht een toptransfer te maken. De Kroatische aanvaller zou de knoop over zijn toekomst doorgehakt hebben.



Perisic zou de keuze gehad hebben tussen transfers naar Manchester United en Paris Saint-Germain, waar hij betrokken zou worden in een ruildeal met Angel Di Maria. Maar volgens Mediaset Premium legt de Kroaat die optie naast zich neer en wil hij enkel naar Old Trafford.



Perisic zou gezwicht zijn voor de charmes van José Mourinho, die in maart naar Zagreb afgezakt zou zijn om hem te overtuigen. Voor 45 miljoen euro plus bonussen zou Inter bereid zijn om de aanvaller te laten vertrekken.





Apparently Manchester United are close to signing Inter Milan's Perisic for €45Million?



Surely not? pic.twitter.com/lqy5Hc2nqh — Footy Accumulators (@FootyAccums) 27 mei 2017

Manchester United are set to sign Inter Milan winger Ivan Perisic. €45M, announcement imminent. #mufc — Mark Johnson (@MarkJohnsonESPN) 27 mei 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.