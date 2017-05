Fans halen alles uit de kast voor terugkeer oud Heerenveen-ster

AA Gent doet er alles aan om Sven Kums terug naar de Ghelamco Arena te halen, maar de kans lijkt op dit moment het grootst dat de middenvelder volgende week bij Anderlecht tekent. Dat zien ze in Gent uiteraard liever niet gebeuren, en dus halen de fans op de sociale media alles uit de kast om hun lieveling alsnog te overtuigen. De oud sc Heerenveen-speler won eerder nog de Gouden Bal van België, als speler van Gent.





De keuze is simpel @SvenKums : één van de zovelen bij Anderlecht of een absolute clublegende bij @KAAGent #Svencomehome

@SvenKums Deze foto was de start van een feestweek waarin we kampioen hebben gespeeld. Doen we dit nog eens over ? pic.twitter.com/05wiUu2jwG