'Turkse koploper klopt met zak geld aan bij Eredivisie-subtop'

Het zijn doorgaans natuurlijk spelers van de traditionele top drie die dikke transfers naar het buitenland maken, maar ook andere Eredivisie-clubs leveren zo nu en dan een speler voor over de grens.



Zo zou Vitesse deze zomer wel eens kunnen gaan cashen voor controleur Marvelous Nakamba. De hardwerkende Zimbabwaan staat immers hoog op het verlanglijstje van Besiktas, dat in Turkije hard afstevent richting het landskampioenschap.



Volgens Turkse media heeft de werkgever van Ryan Babel zo'n 1,3 miljoen euro over voor Nakamba (23). Die geluiden klonken al langer, maar zouden nu concreter en serieuzer zijn..





Beşiktaş, Vitesse'nin 23 yaşındaki orta sahası Marvelous Nakamba için €1,3M teklif etti.pic.twitter.com/j5ocLAj3cz — As Marca (@asmarcatr) 27 mei 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.