Lof voor Ajacieden en Feyenoorder: "In tegenstelling tot Pogba.."

Paul Pogba opende midweeks nog de score in de Europa League-finale tegen Ajax. De middenvelder van Manchester United, beter bekend als 'de man van 100 miljoen', kan analist Arnold Bruggink echter niet echt bekoren.



Hij ziet liever andere spelers aan het werk: "Nu het seizoen ten einde loopt, kunnen we gelukkig één ding constateren: het zijn nog steeds de echte voetballers die ertoe doen en die de emoties losmaken. Want over wie wordt nu gesproken? Hakim Ziyech en Kasper Dolberg bij Ajax, Karim El Ahmadi bij Feyenoord. Thiago Alcántara en Arjen Robben bij Bayern München", somt Bruggink op in zijn column in de Voetbal International.



"Eden Hazard bij Chelsea. David Silva en Kevin De Bruyne bij Manchester City. Paulo Dybala van Juventus. Het zijn de pure voetballers die het verschil maken en de discussies domineren. En niet een marketingmachine als Paul Pogba.."



Bruggink vervolgt met lof voor Luka Modric en Toni Kroos van Real Madrid: "Man, wat zijn ze goed. Als je zo'n extreme handelingssnelheid en zo’n spelinzicht hebt als zij, dan doen fysieke kracht en sprintsnelheid er niet meer zo toe. De schoonheid van het voetbal wordt nog steeds gemaakt door dit soort spelers."