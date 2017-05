Nieuwe samenwerking voor Stam en Reading: "Uit de Ajax-school"

Steeds meer Belgische clubs krijgen een Engelse 'zusterclub'. Sint-Truiden kan al eens bij Charlton aankloppen dankzij de familie Duchâtelet, KV Kortrijk heeft sinds de overname door Vincent Tan banden met Cardiff en OH Leuven kan met zijn Thaise eigenaar al eens bij Leicester City terecht. Ook Roeselare krijgt nu een Engelse connectie.



De West-Vlaamse club, die net naast promotie naar 1A greep, is in Chinese handen. De eigenaars nemen nu ook Reading FC over. Die club speelt maandag tegen Huddersfield Town voor promotie naar de Premier League. "Mocht Reading promoveren, dan zullen enkele van hun spelers volgend seizoen misschien beschikbaar zijn voor ons", vertelt Johan Plancke, CEO van Roeselare, aan Sport/Voetbalmagazine.



"De sportieve leiding is er in handen van twee Nederlanders uit de Ajaxschool: manager Jaap Stam en technisch directeur Brian Tevreden. Dat maakt het heel makkelijk om te communiceren. Anderzijds is Reading een club die eender welke speler uit de Belgische competitie kan kopen. Voor hen ben ik een goedkoop scoutingsapparaat dat hen tips kan geven."