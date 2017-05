Barça kan toch nog prijs pakken: "Wordt zeker uitgebreid gevierd"

FC Barcelona greep dit seizoen naast hoofdprijzen als de Spaanse landstitel en de Champions League, maar vanavond kan het de pijn nog wel enigszins verzachten met een bekerfinale tegen middenmoter Deportivo Alaves op komst.



In Vicente Calderon gaat het om de Copa del Rey. Aftrap 21:30 uur. "Het is de Basken tegen de Catalanen. Daar komen altijd extra krachten los", blikt Richard Witschge, die voor beide clubs uitkwam, aan ELF Voetbal. "Maar ik verwacht desondanks niet dat FC Barcelona veel problemen heeft met Alavés. De mentaliteit van clubs uit Baskenland is altijd goed. Vol erop gaan, keihard knokken."



"Maar dat past eigenlijk bij de hele voetbalcultuur in Spanje. Overal wordt er keihard gewerkt. Alavés is een kleinere club dan Athletic Bilbao of Real Sociedad in Baskenland. Ze hebben ook niet zo'n heel grote aanhang", vervolgt Witschge (47) zijn verhaal. "Dit seizoen draaiden ze uitstekend mee in de middenmoot. De finale van het beker halen, is knap. Dan kun je niet alleen spreken van geluk of een voordelige loting. Als ze vanavond (zaterdag, red.) een goede dag hebben, kunnen ze ook zomaar van FC Barcelona winnen. Het blijft voetbal, je weet het maar nooit."



Toch is Barça natuurlijk de favoriet. "Ze zullen snel willen scoren en die kwaliteiten hebben ze ook. Hun driemansaanval is absoluut wereldtop. Dan zal Alavés moeten komen, wat FC Barcelona weer in de kaart kan spelen." Een bekerzege zou een lichtpuntje voor een mager jaar betekenen. "Dat zal door de club zeker uitgebreid worden gevierd. Elke prijs is een prijs en elke finale is als speler mooi. Het bekertoernooi in Spanje leeft zeker", aldus Witschge tot slot.