Redknapp loopt blauwtje bij doelwit: wil liever pornoster worden

Harry Redknapp werkte bij zowel Tottenham Hotspur, als bij Queens Park Rangers al met hem samen. Het is dus geen verrassing dat de coach nu Benoit Assou-Ekotto ook naar zijn nieuwe werkgever Birmingham City in de Championship wil lokken.



Assou-Ekotto heeft echter vriendelijk bedankt, en wel om een bizarre reden: de verdediger wil zich gaan richten op een carrière als pornoster. Dat onthult Redknapp bij een podcast van Spurs Show.



"Hopelijk kan ik hem nog overtuigen voor een jaar, voordat hij besluit dat (in de porno werken, red.) te gaan doen. Hij is een goede speler. Hij zou het goed kunnen gaan doen in het blauwe shirt van Birmingham", denkt Redknapp.



Assou-Ekotto (33) speelde dit seizoen 18 keer mee bij FC Metz, in de Franse Ligue 1. Voor zover bekend heeft hij nog geen rol gespeeld in een 'film voor volwassenen', maar dat kan dus spoedig gaan veranderen. In 2010 vertelde de linksback al eens: "Voetbal is maar een job. Ja het is een goede job en ik zeg niet dat ik voetbal haat, maar mijn passie is het niet."





Assou-Ekotto has a bright future pic.twitter.com/9jPDY3gB61 — Troll Football (@TrollFootball) 27 mei 2017