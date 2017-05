'Woedend AC Milan dreigt te breken met Donnarumma: transfer'

Hij staat bekend als misschien wel het aller grootste keeperstalent van de wereld, maar bij AC Milan is men momenteel niet erg blij met Gianluigi Donnarumma. Achter de schermen borrelt het.



En de veroorzaker van die frustraties is de zaakwaarnemer van de tiener, Mino Raiola. Hij eist volgens diverse Italiaanse media een vertiendubbeling van het salaris van zijn cliënt: van drie ton per jaar, naar drie miljoen per jaar. En daar wil Milan niet aan meedoen. Hierdoor duren gesprekken over contractverlenging nu al maanden, maar het geduld is nu op.



Volgens CalcioMercato dreigt Milan zelfs met een plek op de bank voor Donnarumma, als hij Raiola zijn gang blijft laten gaan in de stugge onderhandelingen.



Ondertussen zit Manchester City op het vinkentouw. De club wil het pareltje maar wat graag naar Engeland halen, al is de Braziliaanse sluitpost Ederson (SL Benfica) ook een serieuze optie voor het invullen van de vacature onder de lat. Probleem is wel dat de Portugezen zo'n 40 miljoen euro vragen. Daarmee zou Ederson de duurste doelman ooit worden, boven Gianluigi Buffon (37 miljoen van Parma naar Juventus, zestien jaar geleden).

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.