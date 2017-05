Honger Ronaldo blijft: "Dat is een droom"

Cristiano Ronaldo won de Champions League met zowel Manchester United als Real Madrid, maar de Portugees is vastberaden om dat kunstje te herhalen. Winst op Juventus in de finale van het kampioenenbal zou immers een primeur betekenen.



In de Champions League-geschiedenis is het nog nooit voorgekomen dat een club twee seizoenen op rij de eindzege greep. Real kan de eerste club worden die daar wél in slaagt. "We willen onszelf de geschiedenisboeken in voetballen", stelt Ronaldo in gesprek met de officiële kanalen van de UEFA.



"Als we winnen, zijn we de eerste club die twee keer op rij het toernooi wint. Dat is een droom en onze ambitie. Laten we hopen dat het lukt", aldus de Real-ster, die Juventus heel serieus neemt. "We treffen een geweldige ploeg. Het zal lastig worden, maar wij zijn Real Madrid en hebben een goede kans. Ik schat de kansen op 50/50."