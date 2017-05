Elia staat achter transferwens: "Mis helemaal niks"

Eljero Elia schoot Feyenoord in 2016 naar de bekerwinst en deed er dit seizoen een schepje bovenop in de vorm van het kampioenschap. Voor de buitenspeler is dat aanleiding om in te zetten op een nieuw avontuur in het buitenland.



Bij de feestelijke presentatie van het boek over de kampioenschap sprak Elia met PowNews over zijn toekomst. Zo is de Feyenoorder gelinkt aan het Turkse Basaksehir. "Er gaat sowieso ergens een handtekening gezet worden", luidt zijn reactie. "Maar ik zou niet weten waar."



Elia (30) kiest dus niet voor het Champions League-avontuur met de Rotterdammers. "Maar ik mis helemaal niks", benadrukt hij. "Feyenoord blijft in mijn hart. Elke wedstrijd die Feyenoord speelt, zal ik bijwonen. Vooral in de Champions League. En als ik er niet bij kan zijn, dan kijk ik gewoon op de televisie."