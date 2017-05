PSV ziet beperkingen: "In het stadion zit niet veel rek"

Ajax verhuisde in de jaren negentig naar een nieuw stadion en ook Feyenoord is volop bezig met nieuwbouwplannen. PSV heeft het kleinste onderkomen van de topdrie, maar is desondanks niet voornemens om dezelfde route te kiezen.



Toon Gerbrands beaamt in het Eindhovens Dagblad dat het Philips Stadion beperkingen kent. "De sponsorruimtes zijn bijna allemaal verhuurd. Dit seizoen waren er maar vier over, die vaak nog los zijn geboekt voor een wedstrijd. Bij de business-stoelen of het aantrekken van grotere sponsoren kunnen we lichte groei boeken."



Ook seizoenkaarthouders betalen daarom 'een iets hogere prijs'. Gerbrands: "In het stadion zit verder niet veel rek. We kunnen geen popconcerten organiseren bijvoorbeeld. De media-gelden staan ook nog jaren vast en uit onze merchandising proberen we zoveel mogelijk te halen. Van een nieuwe wereld als e-sports verwachten we in de toekomst ook extra bedragen. Internationaal zet het weinig zoden aan de dijk."