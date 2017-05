Smit sneert naar Twente: "Dan zie je wat er kan gebeuren"

Jan Smit nam onlangs afscheid van Heracles Almelo in de rol van voorzitter. De bestuurder heeft veel sympathie veroverd met goed beleid, in tegenstelling tot een aantal collega's.



"Ik heb nooit, ook in de deurwaarderij niet, naar collega's gekeken. Wij zijn met Heracles bezig", stelt Smit in TC/Tubantia. Uiteraard komt aartsrivaal FC Twente dan al snel ter sprake. "Ik kan er toch niet in kijken wat er met Twente gebeurd is. Ik ken de ins and outs niet."



"Hier bij Heracles geldt het bekende adagium: niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Hebben we ons altijd aan gehouden. Dan zeil je op een bepaald moment wel heel kort aan de wind, maar op termijn is het goed. Typisch Tukkers. Niet gek gaan doen. Als je dat wel gaat doen, zie je wat er kan gebeuren", aldus de Heraclied.