Cyriel Dessers is bezig aan een zeer productief seizoen. De Eredivisie lonkt voor de Belgische spits, maar mogelijk heeft hij de interesse niet nodig gezien de uitgangspositie van NAC Breda in de play-offs om promotie/degradatie.



Dessers leidde NAC al naar de finaleronde en werd in het heenduel matchwinnaar (1-0). In Nijmegen wil hij de klus afmaken. "Absoluut, ik zie het helemaal zitten", vertelt de goaltjesdief in De Telegraaf of hij klaar is voor de Eredivisie. "Er is heel veel interesse, maar ik kan het redelijk makkelijk van me afzetten. Hoe en wat, dat zullen we wel zien."



"Ik ben er absoluut niet mee bezig nu, eerst het duel zondag", aldus Dessers. "Daar moet álles nog gebeuren, maar we hebben een belangrijk voordeel. Alles bij deze club ademt Eredivisie, van stadion tot supporters. NAC zou in dat opzicht niet eens middenmoot zijn, maar tegen de subtop aanleunen."