Hoe wonderkind Tielemans aan de neus van Ajax voorbij ging

Youri Tielemans beklonk deze week zijn gigantische transfer van RSC Anderlecht naar AS Monaco. De Speler van het Seizoen in België staat bekend als een wonderkind met een rooskleurige toekomst. Die zal dus in het Prinsendom liggen.



Het scheelde echter niet veel, of zijn toekomst had in Amsterdam gelegen. Het Belgische medium Het Nieuwsblad schrijft namelijk dat hij daarvoor had kunnen kiezen op zijn zestiende. Hij tekende echter bij jeugdliefde Anderlecht. "Hij moest van zijn ouders zijn school afmaken. Ajax, Chelsea, FC Barcelona, Manchester City: ze worden allemaal in de wachtkamer gezet."



Dit was vier seizoenen geleden. Inmiddels staat Tielemans bekend als misschien wel het aller grootste talent van het Belgische voetbal. Hij was dan ook aanvoerder van Anderlecht het afgelopen jaar.