'Ajax kan opgelucht ademhalen na Everton-nieuws'

Romelu Lukaku scoorde dit seizoen maar liefst 25 keer in de Premier League en hoopt daarmee in de zomer een transfer naar een topclub te versieren. Everton belooft het hem alvast niet makkelijk te maken, want het plakte een vraagprijs van 118 miljoen euro op zijn hoofd.



Maar als de Toffees een goede vervanger beet hebben voor de Rode Duivel, worden ze misschien wel wat inschikkelijker. Lukaku zal dan ook graag horen dat Everton zou doordrukken voor een Duitse spits.



Volgens Kicker wil trainer Ronald Koeman nu Davie Selke wegplukken bij RB Leipzig. Daar was de 22-jarige dit seizoen wel bijna uitsluitend invaller. Desondanks is de concurrentie voor Everton wel groot. Ook Swansea en West Ham zouden hem willen overnemen, terwijl Werder Bremen, de club waar Selke doorbrak, over de beste papieren zou beschikken.



Mocht Everton desondanks de strijd om Selke winnen, kan Ajax opgelucht ademhalen. Kasper Dolberg werd immers ook aan de blauwhemden gelinkt. De Deen zelf liet bovendien al eens weten dat hij een club 'net ónder de top' voorlopig meer ziet zitten dan een absolute grootmacht, waar hij minder tot spelen zal komen.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.